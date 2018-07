Stabhochspringer mit irrer Show-Einlage

Eine selten zu sehende Sondereinlage hat Stabhochsprung-Weltrekordler Renau Lavillenie bei den französischen Leichtathletik-Meisterschaften in Albi geboten.

Leichtathlet landet auf beiden Füßen

Der 31-jährige Olympiasieger zeigte beim Überqueren der 5,40-m-Marke einen Rückwärtssalto und landete danach sogar auf beiden Füßen. Lavillenie brauchte nur diesen Sprung, um sich für das Finale am Sonntag zu qualifizieren.

Un nouveau record pour se qualifier pour la finale des championnats de France...

5m40 avec le backflip ????????????????

Rendez vous dimanche 15h ????????@FFAthletisme pic.twitter.com/AEwBnwPJuh — Renaud LAVILLENIE® (@airlavillenie) 6. Juli 2018

Lavillenie ist Weltrekordhalter

Modellathlet Lavillenie, der in seinem Garten eine Trainingsanlage aufgebaut hat, ist durchtrainiert wie kaum ein anderer Stabhochspringer. Seinem Branchen-Namen "Air Lavillenie" machte er vor allem bei seinem Weltrekordsprung von 6,16 Metern am 15. Februar 2014 in Donezk/Ukraine alle Ehre. In London erkämpfte er 2012 Olympia-Gold, dazu kommen drei Hallen-WM-Titel und dreimal EM-Gold. Ihm fehlt allerdings noch WM-Gold im Freien.