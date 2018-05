13.500 Menschen starten heute um 13 Uhr in Wien beim „Wings for Life World Run“ wieder für den guten Zweck. Weltweit ist 2018 erstmals mehr als eine halbe Million mit dabei. Mehr als 20 Millionen Euro sind so in den letzten Jahren schon für die Rückenmarkforschung zusammengekommen.

Route

Die Strecke in Wien führt vom Rathaus über den Ring zum Schwedenplatz zur Oper. Von dort geht es über die Wienzeile zur Mariahilfer Straße, durch die City zum Praterstern und nach Tulln – und retour. Erst wenn das Catcher Car aufschließt, ist der Lauf vorbei.

Promis

Die Route ist zweitrangig: Per offizieller App kann man überall teilnehmen – wie etwa Nina Proll auf ihrer Lieblingsstrecke in Tirol oder Gregor Schlierenzauer und Simon Wallner beim „Organized App Run“ in Tirol. Ski-Superstar Marcel Hirscher wird hingegen beim Mega-Event in Wien antreten – wie auch Thomas Morgenstern, Andi Goldberger, Kira Grünberg oder Rodel-Olympiasieger David Gleirscher.

