Arnautovic: SMS-Chat mit Mourinho

Was läuft da wirklich mit Marko Arnautovic und Manchester United? Laut britischen Medien steht er auf der Wunschliste der Red Devils ganz weit oben. Star-Coach José Mourinho kam sogar nach Innsbruck, schaute Arnie im Länderspiel gegen Russland auf die Füße.

Und wie ÖSTERREICH aus Insider-Kreisen erfuhr, hat es auch schon Kontakt gegeben! Markos Bruder und Berater Danijel chattete per SMS mit Mourinho persönlich. „Mou“ kennt Arnautovic, war schon bei Inter Mailand sein Trainer. Für einen Transfer müsste ManU tief in die Tasche greifen und 57 Millionen Euro an West Ham überweisen. Abgeneigt ist Marko sicher nicht. „Jeder will in einem Topverein spielen“, sagte er.