Austro-Ski-Ass zieht blank

Auf der Skipiste bekommt man Manuel Feller in der Regel immer nur im Rennanzug zu Gesicht. Was der Tiroler darunter versteckt, bleibt in der Regel verborgen.

Jetzt hat sich der 25-Jährige für die Zillertaler Trachtenwelten in Badehose im Lederhosen-Stil und oben ohne ablichten lassen und macht dabei eine richtig gute Figur. Die Aufnahmen wurden in seiner Heimat Fieberbrunn gemacht.

Und er zeigte beim Shooting auch seine Vielseitigkeit. Laut Zillertaler Trachtenwelten machte er vom Baumklettern bis zum Kopfstand am Stand-up-Paddleboard eine gute Figur. Allerdings konnte er selbst als Neo-Model die Skier anscheinend nicht auf die Seite legen. Auf einem Bild steht er in Badehose und Skischuhen an einem Teich und hält die Skier.

Der Technik-Spezialist feierte einen seiner größten Erfolge bei den diesjährigen Winterspielen in Pyeongchang. Im Mannschaftsbewerb holte er die Silbermedaille. Einzel-Silber konnte er sich im Slalom bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz holen.