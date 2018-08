Bode Millers Frau postet Bild von sterbender Tochter Emmy (†1)

Schlimmer Verlust. Vor über zwei Monaten mussten Ski-Star Bode Miller und seine Frau Morgan einen schlimmen Verlust verkraften - ihre Tochter Emmy (†1) ertrank im Pool. Sie fiel bei einem Nachbargrundstück in das Becken. Obwohl die Eltern in der Nähe waren, war die Kleine unbemerkt durch eine Hintertür geschlüpft. Die Ärzte konnten das Mädchen nicht mehr retten - sie starb am Tag darauf. Ein Schicksalsschlag, den Bode & Morgen Miller für immer veränderte.

Die trauernden Eltern teilen ihren Schmerz immer wieder durch rührende Social-Media-Posts mit ihren Followern. Morgan ging jetzt einen Schritt weiter. Sie postete einen Schnappschuss wie sie ihre sterbende Tochter in Armen hält.

"Ich wünschte, ich hätte noch einen Tag mehr um dich zu halten, aber bis zu diesem Tag wirst du durch mich arbeiten und mir die Kraft geben, ein Bewusstsein zu erzeugen", schrieb Morgan zu dem Foto. Ihre Follower unterstützen ihre Entscheidung: "Was für ein kraftvolles und auch privates Foto, danke fürs Teilen. Das muss dich enorme Kraft gekostet haben." Viele posten positive Kommentare zum erschütternden Foto.

Öffentliche Trauer

Bode & Morgan Miller gingen mit ihrem Verlust und ihrer Trauer bewusst öffentlich um. Der Grund: Ihr tragisches Beispiel soll anderen Eltern vor Augen führen, wie schnell ein derartiges Unglück passieren kann. Außerdem wollen sie gleichzeitig dazu anregen, immer Acht auf ihre Kinder zu geben.