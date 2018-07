Conor McGregor: Wirbel um Protz-Selfie

Bescheidenheit ist eine Tugend, aber absolut nichts für UFC-Legende Conor McGregor. Seit zwei Jahren warten seine Fans ganz gespannt auf das Comeback des 30-Jährigen.

Glaubt man Gerüchten, soll das noch heuer der Fall sein. Zumindest trainiert er momentan in Irland.

Dort hält er seine Fans natürlich auf dem Laufenden und sorgt mit einem besonderen Selfie für Wirbel. Oben ohne, nur in Unterhose, fotografiert er sich im Spiegel. Dazu schrieb er: „Großartiges Schwimmen in der Irischen See mit dem Team.“

So weit, so gut. Allerdings sticht den meisten Followern ein ganz besonderes Detail auf dem Bild ins Auge. Die Meinungen über die Notwendigkeit des Fotos gehen auseinander. Aber immerhin hat das Bild und fast 1,7 Millionen Likes.

Wirbel um Putin-Foto

Aber dass McGregor auf dicke Hose macht, ist eigentlich nicht überraschend. Zuletzt sorgte er übrigens beim WM-Finale für Wirbel. Auf Instagram postete er ein Foto gemeinsam mit Wladimir Putin und bezeichnete den russischen Präsidenten als einen „der größten Führer unserer Zeit“.