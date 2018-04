DAS ist Alabas 3,5-Mio.-Luxus-Penthouse

Wahl-Heimat. Wie gestern bekannt wurde, dürfte Bayern-München-Star David Alaba (25) demnächst Tiroler werden, denn er erwarb kürzlich ein Luxus-Penthouse in Kirchberg bei Kitzbühel. Und da es in Tirol strenge Auflagen gibt, was den Kauf von Immobilien angeht, musste Alaba für den Kauf seinen Wohnsitz in die rund 6.000-Seelen-Gemeinde verlegen. „Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund der einschlägigen grundverkehrs- und raumordnungsrechtlichen Bestimmungen der gegenständliche Rechtserwerb nicht der Begründung eines Freizeitwohnsitzes dienen darf“, heißt es im Vertrag.

Die großzügigen Wohnbereiche.

Luxus pur. Insidern zufolge liegt Alabas Penthouse in der „RR55“-Wohnanlage des Baumeisters und ÖVP-Obmanns Franz Obermoser. Für den Kaufpreis von 3,5 Millionen Euro bekommt der Star-Kicker Luxus vom Feinsten. Rund 350 Quadratmeter Wohnfläche plus Terrasse und Balkonfläche. Ein offener Wohnbereich soll ebenso Bestandteil des Penthouses sein wie mehrere Schlafzimmer und gleich fünf Tiefgaragen-Parkplätze für Alabas Fuhrpark. Perfekt für David – er ist vor allem in Winter Stammgast beim Hahnenkammrennen im benachbarten Kitzbühel.

Edle Badezimmer Edle Badezimmer