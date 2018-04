David Alabas Luxus-Leben

Vom Asperner Nachwuchs-Kicker zum Weltstar. Die Karriere des David Alaba (25) klingt wie ein modernes Märchen. Mit seinem Ballgefühl und Talent schaffte es der Wiener in die Champions League der Kicker-Stars. Alabas aktueller Marktwert liegt bei 50 Millionen Euro, sein Jahresgehalt bei Bayern München soll kolportierte 10 Millionen Euro betragen. Dazu kommen Werbeverträge mit einem Möbelhaus und einem Softdrink-Hersteller. David Alaba ist der Superstar der Nation. Und das lebt der sympathische Kicker aus.

Investition

Dieser Tage wurde bekannt, dass sich Alaba in Kirchberg in Tirol um 3,5 Millionen Euro ein 350 m2 großes Penthouse gekauft hat. Ein Deal, für den der Fußballer sogar seinen Wohnsitz offiziell nach Tirol verlegen musste. Sonst hätte er aufgrund der Gesetzeslage die Immobilie nicht kaufen dürfen. Und diese ist es auf jeden Fall wert, in die Nähe von Kitzbühel zu ziehen.

Schnelle Autos, Designer-Mode und Privatjets

Einen Ausblick auf die Kitzbüheler Alpen bietet das Penthouse ebenso wie mehrere Schlafzimmer, ein Mega-Wohnzimmer, einen eigenen Wellness-Bereich mit Sauna, mehrere Bäder und Terrassen. Eine Wohnung wie maßgeschneidert für den stylischen David. Im Preis inkludiert sind auch fünf Garagenplätze, auf denen er seinen Audi R8 und seinen Cadillac Escalade Luxus-SUV parken kann. Beide natürlich in personalisierten Sonder-Editionen.

Leidenschaft

Wenn es um Stil geht, weiß der Wiener genau, was er will. Designer-Outfits und Luxus-Urlaube – Anreise vorzugsweise im Privatjet – sind für Alaba ganz normal. Dazu entwirft er inzwischen seine eigene Mode-Kollektion „da27“ und Kopfhörer, die zusätzlich die Kasse klingeln lassen. Und der nächste Geldregen wartet schon: Heute könnte Alaba mit Bayern den Meistertitel fix machen!