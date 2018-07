Deshalb steht Pornostar auf Arnie & Co

Mia Khalifa gilt als einer der größten Pornostars der Welt. Mit einem Instagram-Pic mit dem West-Ham-Trikot an, sorgte sie für viel Aufmerksamkeit. Die Amerikanerin mit libanesischen Wurzeln war zu dem Zeitpunkt in einem Restaurant in London.

Nun hat Mia enthüllt, warum sie ausgerechnet den "Hammers" die Daumen drückt und bald auch ins Stadion gehen will. Mia zum Daily Star Online: "Ich habe den Film' Hooligans' gesehen als ich noch jünger war und seitdem liebe ich West Ham." In dem bekannten Streifen spielt Elijah Wood einen Journalisten, der in die Hooligan-Szene eintaucht.

Mia: "Ich war noch auf keinem Spiel, es war überhaupt das erste Mal, das ich in der Nähe des Stadions war. Ich will aber sehr gerne ein Spiel besuchen". Sie fügt hinzu: "Die Fans aus dem Film waren so hart und unangepasst und auch ein wenig böse Jungs." Ob das der Grund ist warum sie Arnie und Co die Daumen drückt?

Mia Khalifa ist einer der bekanntesten Pornostars und hat über 8,6 Mio Follower auf Instagram.