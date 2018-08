Fußball-Talent erwacht aus Koma

Nach einem Jahr in künstlichem Tiefschlaf ist Fußball-Profi Abdelhak Nouri nun ansprechbar. Das Nachwuchstalent von Ajax Amsterdam war nach einem Herzinfarkt in einem Testspiel gegen Werder zusammengebrochen und in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden.

Erste Kommunikation

Die Familie Nouris ist überglücklich, dass sich der Zustand des Sorgenkindes verbessert hat, sie konnte bereits erste Worte mit dem 21-Jährigen wechseln. Das Fußballtalent kann derzeit lediglich den Kopf, nicht aber seinen Körper bewegen, die Chance auf vollkommene Genesung ist laut Ärzten verschwindend gering.

Rechtsstreit mit Ajax

Im Hintergrund führt Familie Nouri nun einen erbitterten Rechtsstreit gegen Ajax Amsterdam. Der Verein hatte versichert, seinem Schützling wäre die beste ärztliche Versorgung zugekommen, die Familie zeigte sich aber skeptisch. So soll nach dem Herzstillstand der lebensrettende Defibrillator viel zu spät zum Einsatz gekommen sein – ein Umstand, der sich laut Experten fatal auf Nouris Gesundheit auswirkte.