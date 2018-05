Götze: Geheim-Hochzeit in Düsseldorf

Vor zehn Monaten hat der deutsche Fußballprofi Mario Götze Ann-Kathrin Brömmel einen Heiratsantrag gemacht. Montagmittag gegen 13 Uhr war es schließlich so weit: Der 25-Jährige und seine Verlobte haben geheim in einem Standesamt in Düsseldorf geheiratet. Wie BILD berichtet, waren zur Hochzeit nur die Trauzeugen geladen, auch die deutsche Nationalmannschaft habe nichts von der Trauung gewusst.



Lange dauerte die Feier laut dem Bericht jedenfalls nicht, denn Götze soll bereits um 15.30 Uhr zum Geheim-Training wieder in Dortmund erschienen sein. Unmittelbar nach der WM in Russland wollen der BVB-Mittelfeldspieler und seine Frau ihre Hochzeit auf Mallorca nachfeiern, berichtet BILD.