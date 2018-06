Götze sagt Hochzeit ab

Am 18. Juli wollten sich BVB-Star Mario Götze und seine Ann-Kathrin Brömmel das Ja-Wort geben - nochmal. Denn standesamtlich sind die beiden bereits verheiratet. Doch mit der weltlichen Zeremonie - beide sind aus der Kirche ausgetreten - wird es vorläufig nichts, berichtet BILD. Denn Götze muss seine Karriere wieder in Schwung bringen.

Auf Mallorca in der Luxus-Finca "Jardin de Pedrissa" sollte die Feier mit 60 geladenen Gästen stattfinden. Drei Tage nach dem WM-Finale, dem ersten freien Tag, wenn die deutsche Nationalmannschaft dieses erreicht hätte. Aber da Götze, der 2014 im Finale in Brasilien noch das entscheidende Tor erzielt hatte, nicht für die WM nominiert wurde, kommt alles ganz anders.

Am 18. Juli - also dem geplanten Hochzeitstag - fliegt Borussia Dortmund in die USA zu einem neuntägigen Trainingslager. Weil er sich beim Stöger-Nachfolger Lucien Favre empfehlen will, hat Götze sich jetzt entschlossen, die Hochzeitsfeier abzusagen und stattdessen für die neue Saison zu schwitzen.