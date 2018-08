Golf-Beauty macht sich über sich selbst lustig

Paige Spiranac gehört zwar nicht zu den erfolgreichsten Golferinnen, dennoch ist die US-Amerikanerin auf der ganzen Welt bekannt. Dies verdankt die 25-Jährige vor allem ihrem Social-Media-Auftritt. Auf Instagram verzückt Spiranac mit ihren heißen Fotos auf Instagram die Männerwelt.

Sportlich konnte die 25-Jährige jedoch nicht voll durchstarten. Galt sie im College noch als großes Talent, so konnte sie auf der Profiebene bisher nur ein Turnier entscheiden und blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Dass sie in der Öffentlichkeit meist nur auf ihre Fotos reduziert wird, weiß Spiranac natürlich. Auf Instagram machte sie sich nun sogar über sich selbst lustig. Das Video ist dabei aber auch gleichzeitig Kritik an der Wahrnehmung mancher männlicher "Fans".