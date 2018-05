Ironman? Schwangere Laura wehrt sich

Hirschers im fünften Monat schwangere Freundin Laura Moisl hält sich fit und treibt auch in der Schwangerschaft Sport. Soweit, so gut, so erfreulich. Nachdem die ersten drei Monate wegen der Übelkeit schwierig waren, fühlt sie sich nun besser. Vor allem die Zeit in Südkorea, als sie Gold-Held Marcel Hirscher begleitet hatte, wäre der "Horror" gewesen. Mittlerweile sind die Beschwerden fast vorüber und Laura treibt fleißig Sport, geht laufen und wandern.

An einen Ironman ist während der Schwangerschaft natürlich nicht zu denken. Laura postete einene langen Beitrag und wehrt sich via Instagram gegen die falsche und auch unrealistische Vermutung.