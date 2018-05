Irre: Ronaldinho plant Hochzeits-Dreier

Ronaldinho war zeit seiner Profi-Karriere dafür bekannt, ein extrovertiertes und ausschweifendes Leben zu führen. Der begnadete Kicker soll zahlreiche Affären gehabt haben. Neben dem Fußball waren Frauen seine große Leidenschaft. In Mailand spricht man heute noch geradezu ehrfürchtig von Ronaldinhos wilden Zeiten, als er damals für den AC Milan kickte und in den Klubs der Stadt ausgelassen feierte. Der mittlerweile 38-Jährige will es nun ruhiger angehen, sesshaft werden und heiraten - doch eine Ehefrau reicht der Legende nicht. Wie brasilianische Medien berichten, will Ronaldinho im August gleich zwei Frauen auf einmal heiraten.

Bigamie ist in Brasilien zwar verboten, doch das schert den Ex-Kicker wenig. Die Trauung soll im kleinen und geheimen Rahmen stattfinden. Priscilla Coelho und Beatriz Souza heißen die beiden Schönheiten an seiner Seite. Mit beiden wohnt Ronaldinho schon seit Ende letzten Jahres zusammen. Das schreibt O Dia. Beide Damen bekommen vom ehemaligen Weltfußballer die gleichen Geschenke um Streit zu vermeiden. Eine Ehe mit zwei Frauen? Sollte Ronaldinho das hinbekommen, wäre er in den Augen vieler Männer nicht nur auf dem Platz ein Genie.