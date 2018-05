Marcel Hirscher wird Papa!

Skistar Marcel Hirscher und seine langjährige Freundin Laura Moisl erwarten ihr erstes Kind. Die beiden posteten am Montag auf Instagram ein Foto mit einem Paar winziger Skischuhen in den Händen und dem Text: "The real adventure starts right now" (Das wahre Abenteuer beginnt genau jetzt).

Mit dieser Neuigkeit erfreut Hirscher, der im Ski-Sport einen Rekord nach dem anderen bricht, seine Fans. Innerhalb weniger Minuten wurde das Foto auf Facebook bereits Tausende Male geteilt und hundertfach kommentiert.

Privater Höhepunkt

Wie Hirschers Sprecher gegenüber ÖSTERREICH bestätigte ist Lebensgefährtin Laura Moisl im fünften Monat schwanger. Die beiden erwarten ihr erstes Kind.

Nach sieben großen und zehn kleinen Kristallkugeln, sechs Weltmeister-Titeln und drei olympischen Medaillen darf sich der 29-Jährige nun über einen privaten Höhepunkt in seinem Leben freuen.