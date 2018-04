Neureuther-Erfindung begeistert das Netz

Der deutsche Slalom-Star Felix Neureuther begeistert mit einem kleinen Aprilscherz das Netz: Auf Facebook postete der Publikumsliebling ein Foto seiner "neuen Erfindung", einem Stirn-Airbag.



"Wie manche von eucht vielleicht schon wissen, hab ich mich an der Firma ABS - Avalanche Airbag System beteiligt", beginnt der Ski-Star sein Posting zum 1. April. "Ich will auch aktiv an der Entwicklung unseres tollen Produktes teilnehmen. Nun ist endlich meine erste Idee umgesetzt worden! Ich habe nämlich mit ABS den ersten Stirn-Airbag entwickelt."

Airbag für Betrunkene

Das Produkt "verhindert bei reflexartigem einnicken nach Alkoholkonsum beim Apres-ski den unangenehmen Aufprall auf der Barkante! Der Airbag senkt die momentan extrem hohe Verletzungsgefahr in Schirmbars signifikant. Erhältlich ab Herbst an allen führenden Bartresen!", so Neureuther.



Das "April, April" am Ende des Beitrags sparte sich der sympathische Deutsche. Seine Fans verstanden das Facebook-Posting natürlich trotzdem und zeigten sich begeistert. Innerhalb von sieben Stunden wurde es beinahe 12.000 Mal geliked oder mit Emojis versehen, 450 Mal geteilt und fast 1.700 Mal kommentiert.