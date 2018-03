Neymar empört mit Geschmacklos-Tweet

Kein Wissenschaftler der Gegenwart hat einen solch tiefen Eindruck in der Fachwelt, aber auch bei Laien hinterlassen wie der britische Astrophysiker Stephen Hawking. Seine genialen Theorien zu Urknall und Schwarzen Löchern beeindruckten Fachwelt und Öffentlichkeit gleichermaßen.

Die ganze Welt gedachte am Mittwoch des genialen Physikers und nahm auf verschiedenste Art und Weise Abschied. Auch der derzeit verletzte PSG-Superstar Neymar wollte Hawking gedenken.

Auf Twitter postete der Brasilianer ein Foto von sich selbst im Rollstuhl. Dazu schrieb Neymar: "Man muss eine positive Einstellung haben und das Beste aus der Situation herausholen, in der man sich befindet."

Damit löste der PSG-Star aber innerhalb kürzester Zeit einen gewaltigen Shitstorm im Netz aus. Zahlreiche User empörten sich über die Rollstuhl-Parallele, manche warfen dem Brasilianer sogar Dummheit und fehlenden Anstand vor.

"You have to have a positive attitude and get the best out of the situation in which you find yourself - #StephenHawking" I'm sure #Neymar meant well by this but he could've picked a better picture... pic.twitter.com/63XrjxxZNJ