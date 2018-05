OP! Höfl-Riesch nach Bootsunfall verletzt

Auf Instagram teilt Ex-Ski-Star Maria Höfl-Riesch mit, dass sie sich bei einem „kleinen Bootsunfall am Gardasee“ verletzt habe. Ein Röntgenbild ihres Ellenbogens zeigt den Bruch.

Prellungen und Cut am Auge

„Leider hat’s mich ein bisschen erwischt“, schreibt die 33-Jährige dazu. Aber neben dem Ellenbogen-Bruch, zog sie sich auch noch einige Prellungen, sowie ein kleiner Cut am Auge zu.

Noch am Sonntag OP

Die Deutsche befindet sich noch in Italien und wird am Sonntagmorgen in Brescia operiert. „Drückt mir die Daumen“, schreibt sie noch dazu. Wir wünschen schnelle Genesung.

Noch einen Tag zuvor postete sie ein Bild von ihrem Boot. „Die Boot-Saison ist eröffnet“, schrieb sie. Auf dem Wasser scheint die Ex-Ski-Queen ihre „Spitzensport-Rente“ zu genießen. Kurze Zeit später landete sie aber im Krankenhaus. Wie genau des zu dem Unfall kam, ist nicht bekannt.