Peinlich: Adidas macht Wöber zu Australier

"No kangaroos in austria" - ein bekannter Satz, auf T-Shirts und auf Bechern abgedruckt und ein echter Verkaufsschlager, der Verwechslungen vorbeugen soll. Dass "Austria" und "Australia" auf englisch ähnlich klingen, wurde nun dem Schuh-Ausrüster Adidas zum Verhängnis. Das Unternehmen ist unter anderem Ausrüster von Ajax Amsterdam und ÖFB-Kicker Maximilian Wöber. Jeder Spieler bekommt Schuhe mit seinen Initialen, sowie der Flagge des Heimatlandes. Adidas brachte es fertig, in das klassische Fettnäpfchen zu steigen und schenkte Wöber Treter mit der australischen Fahne darauf.

Wöber nahms mit Humor, postete ein Bild auf Instagram und "bedankte sich". Ob er die Schuhe anziehen wird?