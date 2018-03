Pikante Liebes-Beichte von Lara Gut

Lara Gut gab bereits nach dem Super-G ihr Saisonende bekannt. Nachdem sie beim Weltcup-Finale in Aare beim dritten Tor zu Sturz gekommen war, hatte sie genug. "Die Saison 2017/2018 war von vielen Höhenflügen und Tiefschlägen geprägt", hieß es in einer Presseaussendung des Schweizer Ski-Verbandes.

Die frühere Gesamtweltcup-Siegerin hatte sich bei der Heim-WM im Februar 2017das Kreuzband gerissen, im Oktober in Sölden ihr Comeback gefeiert. Zwar gewann sie in Cortina Ende Januar den Super-G, bei den Olympischen Spielen ging sie danach leer aus. Eine bittere Enttäuschung für Gut!

Via Facebook ließ sie all das in einem langen Beitrag Revue passieren - und zugleich die Liebes-Bombe platzen: Die 26-Jährige machte ihre Beziehung zum Fußballer Valon Behrami öffentlich. Er, 32, ist Schweizer Nationalspieler und aktuell beim italienischen Erstligisten Udinese unter Vertrag.

© APA

Darum ist das Liebes-Outing pikant

"Mit Valon habe ich die Kraft erfahren, wie es ist, zu zweit zu sein, eine Person neben sich zu haben, die dich an deiner Hand nimmt und dich nie alleine lässt. Valon ist das Schönste, was mir je passieren konnte", schrieb sie. Schon vor Wochen hatte sie bei Twitter bekanntgegeben, in einer Beziehung zu sein und dementierte auch Gerüchte, Musiker Bastian Baker könnte der Glückliche sein. Das war Ende Januar!

Pikant: Behrami hatte sich erst Ende Februar offiziell von Langzeit-Freundin Elena, mit der er zwei Töchter hat, getrennt. Er teilte ebenso über Twitter mit: "Hiermit möchte ich erklären, dass meine Beziehung mit Elena Bonzani nach zwölf Jahren beendet ist. Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir keine weiteren Erklärungen abgeben."

Über die jüngste Nachricht jubelt der Blick: "Die Schweiz hat endlich wieder ein neues Sportler-Traumpaar!"