Ribérys neue Uhr kostet so viel wie ein Einfamilienhaus

Luxus-Uhr. Der Bayern-Star Frank Ribéry (35) gönnt sich mit seinem Kumpel Lucien nach der harten Saison einen Urlaub. Am Check-In des Flughafens fällt vor allem seine extrem schicke und schwere Uhr auf. Ribéry trägt eine „RM 11-03“ von Richard Mille. Die Sonderedition kostet 120.000 Euro - so viel wie so manches Einfamilienhaus.

© Instagram Mille-Uhr besteht aus 600 hauchdünnen Siliciumdioxid-Schichten.

Die schweizer Uhr wurde zum 50. Geburtstag von Mille-Freund und Fia-Präsident Jean Todt (72) in einer Sonderedition erstellt. Die Auflage beträgt 150 Stück. Bei dem Jahresgehalt von 15 Millionen Euro hat der Bayern-Star wohl nicht lange überlegt.