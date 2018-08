Schmutzige Scheidungsschlacht um Milan-Star

Der AC Milan will nächste Saison unbedingt in die Champions League. Dafür wird auch diese Saison der Kader fleißig umgebaut. Abwehrboss Bonucci geht zurück zu Juve, dafür kommen Higuain und Caldara zu den "Rossoneri". Wirbel gibts unterdessen aber um die Mailänder Nummer 10, Hakan Calhanoglu. Der 24-Jährige liefert sich einen schmutzigen Streit mit Noch-Gattin Sinem Gündogdu. Via Twitter verkündete Calhanoglu, dass er sich nach nur 15 Monaten Ehe von der 23-Jährigen scheiden lässt und lässt dabei tief blicken.

"Ich werde mich unwiderruflich scheiden lassen, da etwas Schwerwiegendes und Unverzeihliches vorgefallen ist, sodass es kein Zurück gibt", so Calhanoglu. "Wenn aus dieser Ehe ein Kind hervorgehen sollte, werde ich meiner Verantwortung gerecht werden. Doch werde ich zu meiner früheren Frau und ihrer Familie keinen Kontakt pflegen." Die Schlammschlacht über soziale Medien wurde damit eingeläutet. Sinem meldete sich zu Wort. Bei Instagram schreibt sie: "Durch diese verdeckten Unterstellungen kommen jetzt Aussagen auf wie 'Sie hat ihn betrogen', 'Er macht einen Vaterschaftstest'. Hier meine Antwort: Ich habe Hakan weder während der Partnerschaft, noch während der Ehe betrogen!"

Zudem bestätigt sie die Schwangerschaft: "Ja, ich bin schwanger. Wir hatten beide den Wunsch Eltern zu werden. Davon habe ich aber erst erfahren, als die Trennung schon thematisiert wurde."