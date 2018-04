Sommergrüße: Vonn greift zu sexy Bikini

Lindsey Vonn genießt die Sommerpause und lässt ihre Fans via Instagram daran teilhaben. "Finally found some sun" - "Endlich habe ich ein bisschen Sonne gefunden" schreibt die Ski-Queen unter ein heißes Sommerfoto.

Der US-Star relaxt an einem Pool in Las Vegas - bereits gebräunt und mit laszivem Blick. Nicht zu vergessen: Eine Dose Red Bull, die sie lässig in der Hand hält und damit ihrem Sponsor eine perfekte Werbeplattform bietet. Vonns Pic wurde bereits über 120.000 Mal gelikt.

Die 33-Jährige weiß, wie sie ihren Traumkörper in Szene setzt.