Der ehemalige englische Fußball-Profi Jamie Carragher hat nach einer Spuck-Attacke seinen Job als TV-Experte beim britischen Sender Sky vorerst verloren. Der frühere Liverpool-Verteidiger hatte am Samstag aus einem fahrenden Auto in das Fenster eines anderen Wagens gespuckt und wurde dabei gefilmt. Der 40-Jährige soll die auf der Rückbank sitzende Tochter der Familie im Gesicht getroffen haben.

Sky verurteilte das Verhalten in einer Aussendung am Montag "aufs Schärfste". Carragher, der sich inzwischen in einem Interview für seinen Ausraster entschuldigte, gab auf Twitter an, nach der 1:2-Niederlage seines Ex-Clubs bei Manchester United provoziert worden zu sein. Der 40-Jährige räumte abschließend ein, dass sein Verhalten durch nichts zu entschuldigen sei.