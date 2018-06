Wie das US-Klatsch-Portal "TMZ" berichtet, soll die Tochter von Ex-Skirennläufer Bode Miller ertrunken sein. Das Unglück habe sich demnach am Sonntag auf einer Pool-Party ereignet. Die 19 Monate alte Emeline soll aus noch ungeklärter Ursache in das Wasser gefallen sein. Obwohl die verständigten Rettungskräfte alles versuchten, konnte man die Kleine nicht mehr wiederbeleben.

Wenig später soll sie in einem Spital für tot erklärt worden sein. Miller und seine Frau Morgan bestätigten auf Instagram die schreckliche Nachricht. "Wir sind am Boden zerstört. Niemals in einer Million Jahre hätten wir gedacht, dass wir so einen Schmerz erleben müssen. Ihre Liebe, ihr Licht, ihr Spirit wird niemals vergessen werden. Unser kleines Mädchen hat das Leben geliebt und hat es jeden Tag in vollsten Zügen genossen."

Morgan mit drittem Kind schwanger

Emeline war das zweite gemeinsame Kind des Ex-Skirennläufers und der Ex-Profi-Volleyballerin. Beide haben noch einen Sohn zusammen. Miller hat noch zwei weitere Kinder aus früheren Beziehungen.

Besonders tragisch: Morgan ist gerade schwanger. In dieser eigentlich schönen Zeit muss das Paar nun durch seine schwersten Stunden gehen.