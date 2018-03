Wieder Papa: Lionel Messi im Baby-Glück

Lionel Messi verpasste am Samstag das Primera-Division-Spiel des FC Barcelona in Malaga. Das gab der spanische Tabellenführer erst am Vormittag bekannt und nannte dafür "persönliche Gründe". Nämlich die Geburt seines dritten Kindes!

In der Nacht kam dieser auf die Welt. "Willkommen Ciro", schrieb der 30-Jährige auf Instagram. "Gott sei Dank ist alles perfekt gelaufen. Der Mama und ihm geht es sehr gut. Wir sind superglücklich!" Das Posting wurde vom Foto einer kleinen Hand begleitet, die auf einem großen Finger liegt.

Messi und seine Frau Antonella Roccuzzo haben mit dem fünfjährigen Thiago und dem zweijährigen Mateo bereits zwei weitere Söhne. Das Paar, das sich seit Kindheitstagen kennt und seit mehr als zehn Jahren liiert ist, hatte im vergangenen Juni in seiner Heimatstadt Rosario in Argentinien geheiratet.

Große Karriere fast vorbestimmt

Ciro ist in Argentinien übrigens ein sehr beliebter Vorname. Er bedeutet großer König - da scheint eine große Fußball-Karriere wie jene des Vaters, der mit Barca schon vier Mal die Champions League gewann, dazu mitunter achtfacher Meister und fünffacher Weltfußballer ist, fast vorbestimmt.

Der nächste Titel für Messi scheint übrigens nur Formsache zu sein: Barcelona liegt in der Liga vor dem ersten Verfolger Atletico Madrid. Am Mittwoch (20.45 Uhr) wartet der CL-Schlager gegen Chelsea. Im Achtelfinal-Hinspiel hatte es in London nach einem Messi-Tor ein 1:1 gegeben.