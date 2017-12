Xmas: So feierten Ronaldo, Messi & Co

Wie verbringt Cristiano Ronaldo Weihnachten? Bei CR7 gibt's keine pompöse Party, sondern Familienidylle pur. Und was machen Neymar oder Messi an Heiligabend? Hier die besten Weihnachtspics der Sportstars. Superstar Ronaldo macht den Anfang. In kleiner familiärer Runde feiert der Torjäger von Real Madrid.

Feliz Natal,paz,amor Deus e saúde =FAMÍLIA❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Box-Superstar Floyd Mayweather gibt sich für seine Verhältnisse sehr besinnlich und bescheiden. Das Outfit ist gewöhnungsbedürftig.

@keithandjames #keithandjames

"Feliz Natal" wünscht Neymar seinen Fans und hat dazu die passende Kopfbedeckung gewählt.

Messi schaut gleich direkt beim Original-Weihnachtsmann vorbei:

Feliz navidad para todos !!!

Den Vogel schießt aber Patrice Evra ab. Der 36-Jährige begeistert als schaukelnder und tanzender Weihnachtsmann: