Aufgabe! Drama um Thiem in Wimbledon

3:3!

Baghdatis gleicht aus! Thiem schwächelt noch immer, er ist wirklich gut mit tollen Punkten in den ersten Satz reingestartet, aber dann hatte er eine echte Schwächephase, in der Baghdatis mit dem Break zugebissen hat. Jetzt im zweiten Satz hat Thiem erneut Probleme mit seiner Rückhand und auch am Netz.