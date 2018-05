Delbonis erster Thiem-Gegner in Madrid

Der Argentinier Federico Delbonis ist der erste Gegner des Österreichers Dominic Thiem beim Masters-1000-Tennisturnier in Madrid. Der 27-Jährige setzte sich am Montag in der ersten Runde gegen den Deutschen Mischa Zverev mit 6:1,2:6,7:6(6) durch. Der als Nummer fünf gesetzte Vorjahresfinalist Thiem hat gegen den Qualifikanten (ATP-Nummer 78) 2015 in Gstaad das bisher einzige Duell gewonnen.

"Gute Vorbereitung"

Thiem schlug sich am Montag im Doppel gemeinsam mit dem Argentinier Juan Martin del Potro ein, das Duo verlor aber gegen Pablo Cuevas (URU) und Marcel Granollers (ESP) mit 3:6,6:7. "Es hat Spaß gemacht und war eine gute Vorbereitung für das Einzel", meinte Thiem, der dort in der ersten Runde ein Freilos hatte.

Delbonis hat bisher zwei Turniere auf der ATP-Tour gewonnen, zuletzt 2016 in Marrakesch. Seine bisher beste Weltranglisten-Platzierung war der 33. Rang.