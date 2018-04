Dominic Thiem fordert Djokovic

Wichtiger Comeback-Sieg

"Das Positivste war, dass mein Fuß gehalten hat. Ich habe 2:40 Stunden auf einem extrem hohen Level gespielt, von dem her ist der Knöchel komplett in Ordnung", freute sich Dominic Thiem. Fünf Wochen nach seiner Knöchelverletzung feierte der 24-Jährige am Dienstag ein gelungenes Comeback: Thiem holte sich einen hart erkämpften Sieg in der zweiten Runde von Monte Carlo gegen den Russen Andrej Rublew (5:7, 7:5,7:5).