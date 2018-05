French Open: Thiem steht in 3. Runde

Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht in Runde drei der Tennis-French-Open. Der 24-Jährige besiegte den Griechen Stefanos Tsitsipas am Mittwoch in einem am Vortag wegen Dunkelheit nach drei Sätzen abgebrochenen Zweitrundenmatch nach 2:40 Stunden und konzentrierter Leistung 6:2,2:6,6:4,6:4. Um das Achtelfinale spielt Thiem am Freitag erstmals gegen den Italiener Matteo Berrettini (22/ATP-96.).

FRENCH OPEN Paris (Grand Slam, 39,197 Mio. Euro, Sand):

HERREN - 2. Runde:

Dominic Thiem (AUT-7) - Stefanos Tsitsipas (GRE) 6:2,2:6,6:4,6:4

Marin Cilic (CRO-3) - Hubert Hurkacz (POL) 6:2,6:2,6:7(3),7:5 (richtig)

Steve Johnson (USA) - Jan-Lennard Struff (GER) 4:6,7:6(5),6:2,6:2

3. Runde (Freitag): Thiem - Matteo Berrettini (ITA)

