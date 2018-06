Ein über weite Strecken entfesselter Dominic Thiem hat am Sonntag zum dritten Mal in Folge das Viertelfinale der French Open in Paris erreicht. Der 24-jährige Niederösterreicher feierte seinen ersten Sieg im dritten Duell mit dem Japaner Kei Nishikori und auch den ersten auf dem Center Court von Roland Garros. Thiem gewann nach 2:28 Stunden mit 6:2,6:0,5:7,6:4.



Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Achte am Dienstag im Duell der zwei größten Herausforderer von Topstar Rafael Nadal auf den als Nummer zwei gesetzten Deutschen Alexander Zverev. Dieser hatte zuvor den Russen Karen Chatschanow in fünf Sätzen niedergerungen und zum dritten Mal en suite einen 1:2-Satzrückstand noch in einen Sieg verwandelt.



Für den Einzug in die Runde der letzten acht kassiert Thiem brutto 380.000 Euro und bekommt 360 Zähler für die Weltrangliste und das ATP-Race gutgeschrieben. Thiem ist auch erst der zweite Österreicher nach Thomas Muster (9 Viertelfinali), der zumindest dreimal ein Major-Viertelfinale erreicht hat.



Liveticker aktualisieren 15:03 Sieg ! Thiem steht im Viertelfinale ! 15:02 2. Matchball für Thiem 15:02 Matchball Thiem 15:00 30:30 - Mit diesem Break könnte Thiem den Sack zumachen. Aber er macht es spannend 14:57 5:4 - Nishikori lässt nicht locker 14:55 Thiem erhöht auf 5:3 14:48 4:3 - Thiem geht in Führung 14:47 Thiem hat die Chance Nishikori ein Break abzunehmen 14:42 Thiem gleicht zum 3:3 aus 14:41 2:3 - Nishikori spaziert zum nächsten Break 14:38 2:2 - Thiem bringt sein Spiel wieder durch 14:32 Der Rhythmus bleibt gleich: Jeder gewinnt sein Aufschlagspiel - es steht 1:2 14:21 5:7 - Satz geht an Nishikori 14:20 30:40 - Satzball für Nishikori 14:12 5:5 - Thiem gleicht wieder aus 14:06 4:5 - Nishikori hat sich von seinem Tief erholt 14:05 4:4 - Thiem holt sich das Spiel souverän 14:01 3:4 - Nishikori gewinnt sein Aufschlagspiel 13:55 3:3 - Souverän holt sich Thiem auch dieses Break 13:53 2:3 - Nishikori bringt sein nächstes Spiel durch 13:48 Thiem gleicht aus - 2:2 13:43 Nishikori scheint wieder besser ins Spiel gefunden zu haben. Er erhöht auf 1:2 13:42 1:1 - Thiem gleicht aus 13:36 0:1 - Nishikori bringt seit langem wieder einmal ein Spiel durch 13:35 15:15 13:34 Es geht weiter - Aufschlag Nishikori 13:32 Zu null -Thiem holt sich das Break und gewinnt den Satz 13:28 Thiems Durchmarsch geht weiter: Er erhöht auf 5:0 13:26 Thiem startet mit einem Doppelfehler in das neue Spiel, erholt sich aber gleich wieder und marschiert durch zum 4:0 13:24 Endlich vorbei: Thiem holt sich das Break und erhöht 3:0 13:21 Nächste Break-Chance Thiem 13:21 Abgewehrt! Nishikori bleibt hartnäckig 13:20 Dieses Break zieht sich - Nun heißt es Vorteil Thiem 13:11 Vorteil Nishikori - Der Japaner könnte endlich wieder einmal ein Break holen 13:09 2:0 - Thiem bringt sein Spiel sicher nach Hause 13:07 Der Lauf des Niederösterreichers geht weiter - Thiem geht mit 1:0 in Führung 13:06 Nishikori kommt einfach nicht ins Spiel - Thiem hat bereits die nächste Breakchance 13:04 Es geht weiter mit dem zweiten Satz 13:01 Satzgewinn! Thiem marschiert mit 40:0 durch und holt sich ersten Satz 12:59 Alle guten Dinge sind drei! Thiem schnappt sich nächstes Break und erhöht auf 5:2 12:59 40:30 - Auch die zweite Chance konnte Thiem nicht verwerten 12:58 40:15 - Nishikori wehrt ersten Breakball ab 12:57 40:0 - Thiem kann sich nächstes Break holen Das Tennis-Ass hat gleich drei Breakbälle 12:56 30:0 - Nishikori vergibt gleich zwei Punkte an Thiem 12:55 Geschafft! Thiem holt sich das Break und erhöht auf 4:2 12:55 40:30 - Thiem erhöht, aber Nishikori legt nach 12:53 Doppelfehler! Thiem schenkt Nishikori einen Punkt 30:15 Auch beim Niederösterreicher häufen sich jetzt die Service-Fehler. 12:50 3:2 - Nishikori holt bei eigenem Aufschlag auf 12:48 Souverän! Thiem bringt sein Spiel durch und geht weiter in Führung - 3:1 12:44 2:1 - Thiem nimmt Nishikori Break ab und legt vor 12:43 40:15 - Break-Chance Thiem 12:43 30:15 - Nishikori gleicht aus, verliert aber dann wieder einen Punkt an Thiem Der Japaner patzt immer wieder beim ersten Service. 12:41 15:0 - Thiem knöpft Nishikori Punkt ab 12:40 1:1 - Niederösterreicher holt sich souverän sein erstes Aufschlagspiel 12:40 Break-Chance Thiem 12:39 Und Thiem legt nach. Mit eigenem Aufschlag erhöht er gleich auf 30:0 Dabei leistete sich der Niederösterreicher aber schon den ersten Aufschlagfehler. 12:38 0:1! Nishikori holt sich den Break 12:37 Nishikori hat jetzt die Chance zum Spielgewinn. Mit dem nächsten Punkt kann er den ersten Break für sich entscheiden. 12:36 Es geht schnell: Nishikori erhöht auf 15:30 12:36 15:0 - Thiem holt ersten Punkt! 12:34 Es geht los! Nishikori serviert 12:26 In wenigen Minuten geht's los 12:21 Herzlich Willkommen zum Live-Ticker!