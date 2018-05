Thiem zur gestrigen Partie

"Die kämpferische Leistung war sicher wieder sehr, sehr gut. Und spielerisch war es auch besser als gestern, ansonsten könnte ich ihn gar nicht schlagen, weil er wirklich sehr gut spielt zur Zeit", sagte Dominic Thiem nach dem Achtelfinale. Borna Coric würde immer gut in seine Matches starten. "Ich habe im ersten Satz nicht wirklich dagegengehalten, er war sehr schnell vorbei. Im zweiten war es besser, aber ich war mit dem Rücken zur Wand und kurz vor dem K.o. Aber von dem Moment an habe ich wieder besser zum Spielen begonnen, dann war es ein offenes Match. Aber es hätte in beide Richtungen gehen können. Ich habe zum idealen Zeitpunkt gebreakt", wusste der Österreicher.