Madrid-Masters: Thiem gegen Delbonis

Es gilt Punkte zu verteidigen

Während Thiems Coach Günter Bresnik vom Terminus "Punkte verteidigen" nichts hören will, will Thiem diese Situation nicht ganz verdrängen: "Die Rangliste hat man im Kopf, die blende ich nicht komplett aus. Ich weiß auch, dass ich zurückfallen kann in den nächsten Wochen. Aber was ist so schlimm, wenn ich nur noch Top 15 oder 20 stehe? Entweder spiele ich wieder gut und komme wieder zurück in die Top Ten oder ich bleibe dort, es soll nichts Schlimmeres passieren als das", erklärte Thiem Dienstagabend bei einem vom TV-Sender Sky organisierten Pressetermin. Schließlich habe er sich schon fast zwei Jahre in den ersten zehn gehalten.