Knapp eineinhalb Jahre nach dem Messerangriff auf Tennis-Ass Petra Kvitova hat die Polizei Tschechiens einen Verdächtigen gefasst. Das berichtete das öffentlich-rechtliche Fernsehen CT am Mittwoch. Die 28-Jährige habe den mutmaßlichen Täter wiedererkannt. Seine Festnahme gehe auf einen anonymen Hinweis zurück. Die Ermittler gehen von einem Fall von Beschaffungskriminalität im Drogenmilieu aus.

Kvitova war kurz vor Weihnachten 2016 in ihrer Wohnung im mährischen Prostejov überfallen und schwer an der linken Schlaghand verletzt worden. Ärzte fügten Nerven und Sehnen in einer knapp vierstündigen Notoperation wieder zusammen. Mittlerweile ist die Tschechin bereits wieder auf Weltranglistenplatz acht zu finden, heuer brachte sie es schon auf vier Turniersiege.