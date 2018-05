Nadal ist wieder die Nummer eins

Rafael Nadal hat in Rom wieder die Führung in der Tennis-Weltrangliste vom Schweizer Roger Federer zurückerobert. Der Spanier gewann am Sonntag das Finale des ATP-1000-Turniers in der italienischen Hauptstadt nach 2:10 Stunden und einer Regenunterbrechung gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 6:1,1:6,6:3.

Wieder Nummer eins

Weil Nadal im Vorjahr in Rom im Viertelfinale gescheitert war, bringt ihm der Sieg die benötigten Punkte, um Federer wieder an der Spitze abzulösen. Im Ranking am Montag wird Nadal wieder 100 Punkte vor dem Schweizer klassiert sein. Für die Wachablöse hatte vor einer Woche der Österreicher Dominic Thiem gesorgt, der Nadal im Viertelfinale von Madrid besiegt hatte.



Nadal legte mit dem achten Erfolg in Rom, den ersten seit 2013, eine glänzende Generalprobe für die in einer Woche beginnenden French Open hin. Sollte er seinen Titel aber nicht erfolgreich verteidigen, wird es zu einem weiteren Führungswechsel in der Weltrangliste kommen.

Siegesserie beendet

Am Sonntag beendete Nadal die imposante Siegesserie von Zverev, nach 13 Erfolgen in Serie und zwei Turniertriumphen fand der junge Deutsche seinen Meister. Nach einem furiosen zweiten Satz brachte ihn eine Regenpause aus dem Rhythmus. Und so entschied der 31-jährige Nadal auch das fünfte Duell der beiden Finalisten für sich. Für den Sandplatz-Spezialisten war es der 78. Einzeltitel auf der ATP-Tour.



"Er hat heute bewiesen, was für ein großartiger Champion er ist", lobte "Sascha" seinen Gegner und erwies sich als fairer Verlierer. "Ich war so nah dran - aber okay: Ich habe gegen Rafa verloren", sagte Zverev.