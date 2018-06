Neue Erkenntnisse um Astori-Drama

Gemäß einem Autopsiebericht hat eine abnormal erhöhte Herzfrequenz (Tachyarrhythmie) zum Tod des italienischen Fußball-Internationalen Davide Astori geführt. Dies berichtet der Corriere della Sera am Freitag. Nach ersten Untersuchungen war noch von einem verlangsamten Herzschlag ausgegangen worden.

Astori war am 4. März 2018 vor dem Auswärtsspiel in Udine tot in seinem Hotelzimmer gefunden worden. Der Kapitän des Serie-A-Clubs Fiorentina wurde nur 31 Jahre alt. Für Italien bestritt der Verteidiger 14 Länderspiele. v