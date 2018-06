Peinliche TV-Panne um Dominic Thiem

Dominic Thiem ist einer der besten Tennis-Spieler der Welt. Bei den French Open in Paris gehört er zu den Top-Favoriten - neben Superstar Rafael Nadal, der in Roland Garros bereits zehn Mal triumphieren konnte. Optisch haben die beiden eigentlich nur wenig gemeinsam, sieht man mal von den dunklen Haaren ab, dennoch kam es jetzt in der Redaktion der Kollegen der Pro7-Sendung "Taff" zu einer peinlichen Verwechslung.

In einem - inzwischen entfernten - Facebook-Posting gratulierte man am Sonntag Rafa Nadal zu seinem Geburtstag - garniert mit einem Foto des jubelnden Dominic Thiem.

Erst am Montag wurde der Fehler mit einem neuerlichen Posting korrigiert: