Thiem chancenlos gegen Griechen-Jungstar

Thiem selbstkritisch

"Gestern und heute habe ich nicht meine besten Leistungen gezeigt. Aber es war vergangenes Jahr ähnlich, da habe ich mein Level auch während des Turniers gesteigert. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr auch machen kann", sagte Thiem in der Pressekonferenz zu seinen bisherigen Barcelona-Auftritten.

Er selbst habe sich vom Spiel her im Vergleich zum Vorjahr gesteigert, "aber leider zeige ich es nicht immer." In Sachen Weltrangliste ist dem 24-Jährigen aber klar: "Wenn ich in die Top 3 kommen will, dann muss ich in jedem Match gut spielen. Ich habe immer noch zu viele ups and downs. So wie vergangene Woche, als ich gegen Novak (Djokovic) wirklich gut gespielt habe und am nächsten Tag gegen Rafa weit unter meinem Level gespielt habe."