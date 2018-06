Thiem holt auch 2. Satz in Tennis-Krimi

Thiem ist bereit!

Der Eindruck kann täuschen, aber wenn man Dominic Thiem dieser Tage sowohl in den Matches als auch im Training beobachtet, dann scheint er endgültig reif für Großes. Der 24-jährige Niederösterreicher ließ auch am Tag nach seinem historischen dritten Halbfinaleinzug bei den French Open, was zuvor noch keinem Österreicher gelungen war, keinen Zweifel an seinen Ambitionen. Vom Titel sprach Thiem am Mittwoch nicht, aber davon, dass er endlich den nächsten Schritt machen wollte. Als er vor Turnierbeginn das Erreichen des Finales als "logisches Ziel" ausgerufen hat, dann war das eine Ansage. Thiem hat mit vier Siegen bis zum 10. Titel in Lyon und nun fünf Siegen in Roland Garros wieder einen Lauf bekommen. Trotz davor instabiler Leistungen hat er sich gerade in seiner Herzensstadt Paris, wo er nur fünf Gehminuten entfernt bei seiner Freundin Kristina Mladenovic wohnen kann, wieder zur absoluten Topform gesteigert.