Thiem kämpft um Barcelona-Viertelfinale

Dominic Thiem hat am Mittwoch seine erste Hürde beim ATP-500-Tennisturnier von Barcelona in zwei Sätzen genommen. Gut eine Stunde der 90-minütigen Spielzeit in seinem Zweitrunden-Match hatte sich der 24-jährige Niederösterreicher gegen Jaume Munar abgemüht, ehe er nach nachlassender Gegenwehr des Spaniers 7:6(8),6:1 gewann. Im Achtelfinale trifft Thiem auf den Slowaken Jozef Kovalik.

Der Slowake Kovalik setzte sich zuvor gegen den Argentinier Guido Pella mit 6:3, 6:3 durch. Thiem ist gegen Kovalik Favorit und könnte heute ins Viertelfinale einziehen.

Thiem – Kovalik: 7:6, 2:0