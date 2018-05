Thiem legt bei French Open los

Am Samstag hat Dominic Thiem durch einen hart erkämpften Final-Erfolg über dem Franzosen Gilles Simon seinen zehnten ATP-Titel geholt und seinen insgesamt 200. Sieg auf der ATP-Tour gefeiert. Am Montag bekommt er es bei den Tennis-French-Open in Paris im zweiten Spiel mit Ilja Iwaschka (BLR) zu tun.



"Mental bin ich jetzt ganz oben und körperlich fühle ich mich sowieso gut", sagte Thiem. "Das Finale ist das logische Ziel. Das ist sicher möglich, aber extrem schwer."



Liveticker aktualisieren 11:45 Herzlich Willkommen zum oe24-Live-Ticker! Das Match Thiem - Iwaschka wird zwischen 12.30 und 13.30 Uhr beginnen. Hier tickern wir für Sie LIVE!