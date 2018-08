Thiem leistet sich Trikot-Fauxpas mit Arnautovic

Einen Tag nach dem Gewinn eines Vorbereitungs-Turniers in Schwaz in Tirol schaut ÖFB-Star Marko Arnautovic mit zwei Teamkollegen bei den Generali Open in Kitzbühel vorbei. Der 29-jährige Fußballprofi und seine Teamkollegen Michail Antonio und Adrian treffen sich im Nobelort mit Österreichs Tennis-Assen Dominic Thiem und Dennis Novak.

Thiem, der aktuell Platz acht in der ATP-Weltrangliste belegt, erschien zum Treffen mit den Fußballprofis im Trikot seines Lieblingsvereins, FC Chelsea. Die Kleiderwahl hat den Kickern, die bei den Stadtrivalen aus dem östlichen London engagiert sind nicht gefallen.

"Ich bin ein Tennisfan, aber kein Spieler. Natürlich verfolge ich ihre Karrieren, sie sind ja Österreicher und ich bin stolz, was sie erreicht haben und hoffe, dass es noch mehr wird", sagt Arnautovic und fügt hinzu: "Ich erwarte mir natürlich, dass sie das Turnier in Kitzbühel gewinnen."

Die besten Freunde Thiem und Novak treten beim 250er-Turnier in Kitzbühel gemeinsam im Doppelbewerb an und stehen beim Einzelbewerb jeweils im Achtelfinale. Thiem trifft nach einem Freilos in der ersten Runde im Achtelfinale auf den Slowaken Martin Klizan, Novak spielt gegen den Serben Dusan Lajovic.

Im Doppel kommt es für Thiem/Novak zum Duell mit Österreicher Jürgen Melzer und seinem deutschen Partner Philipp Petzschner.