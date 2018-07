Thiem startet heute in Wimbledon

Baghdatis gleicht aus - 1:1

Ohne Probleme zum 1:1. Der Mann aus Limassol hat auf der Tour auf Rasen eine positive Karriere-Bilanz von 53 Siegen bei 36 Niederlagen. "Das ist sein Lieblingsbelag fast", führte Thiem vor der Partie aus. "Er ist generell ein sehr guter Spieler, er war schon einmal Top Ten, im Halbfinale hier in Wimbledon." Zwar habe der Australian-Open-Finalist und eben Wimbledon-Halbfinalist jeweils 2006 in letzter Zeit nicht so gut gespielt wie früher, aber andererseits sei Rasen auch Thiems schlechtester Belag.