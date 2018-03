Thiem stürmt ins Viertelfinale

Dominic Thiem hat beim Tennis-ATP-Turnier in Acapulco souverän das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistensechste ließ dem kanadischen Jungstar Denis Shapovalov am Mittwoch (Ortszeit) keine Chance und gewann in 75 Minuten mit 6:2,6:3. Der 18-jährige Shapovalov, der auf Platz 45 der Weltrangliste liegt, konnte gegen den Niederösterreicher keinen einzigen Breakpunkt erkämpfen.

"Ich bin sehr glücklich, weil jeder weiß, wie gut er spielen kann und wie gefährlich er ist", sagte der 24-Jährige nach dem Match über seinen Gegner. Thiem profitierte von 20 unerzwungenen Fehlern des Kanadiers, während er selbst 77 Prozent seiner Aufschlagpunkte gewann.

Nach dem mühevollen Auftakt gegen den britischen Qualifikanten Cameron Norrie kommt Thiem nun rechtzeitig auf Touren, könnte er es doch im Viertelfinale des Hartplatzturniers mit einem Top-Ten-Spieler zu tun bekommen. Der drittgesetzte Argentinier Juan Martin del Potro spielt im Abendmatch gegen den Spanier David Ferrer um das Viertelfinalticket gegen Thiem, der hinter dem Deutschen Alexander Zverev die Nummer zwei des Turniers ist. Der Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal hatte wegen Oberschenkelproblemen auf einen Antritt in Acapulco verzichten müssen.