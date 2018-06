Thiem will heute Geschichte schreiben

Dominic Thiem greift heute (13 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) gegen Italo-Sensationsmann Cecchinato ums Paris-Finale. In den letzten beiden jahren war für unseren Tennis-Helden im Semifinale Endstation. Diesmal strotzt er vor Selbstvertrauen: "Ich bin spielerisch viel besser drauf. und ich will nicht als der, der dreimal ein Semifinale verloren hat, Geschichte schreiben." Doch Thiem ist vor Djoker-Killer Cecchinato gewarnt. Der Italiener, vor dem Turnier auf Rang 72, ist DIE Sensation in Paris, ein gefährlicher Außenseiter, er hat schon drei Stars ausgeschaltet. Im Viertelfinale musste der ehemalige Weltranglisten-Erste Novak Djokovic dran glauben.

Thiem über seinen Gegner: "Der ist vollgepumpt mit Selbstvertrauen und spielt unmenschlich gut zurzeit." Doch Thiem glaubt an sich: "Ich will dieses jahr den weiteren Schritt ins Finale machen. Und dann kann mein Ziel nur der Titel sein."

Thiem - Cecchinato: -:-



Die Partie beginnt um 13 Uhr - oe24 tickert für Sie LIVE: