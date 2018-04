Weltrangliste: Thiem weiter Siebenter

Keine Verschiebungen in den Top Ten bei Damen und Herren haben die am Montag veröffentlichten Tennis-Weltranglisten gebracht. Der am Knöchel verletzte Niederösterreicher Dominic Thiem ist nach wie vor Siebenter bzw. 13. im Race.

Tennis-Weltranglisten vom 9. April: HERREN: 1. ( 1) Rafael Nadal (ESP) 8.770 Punkte 2. ( 2) Roger Federer (SUI) 8.670 3. ( 3) Marin Cilic (Kroatien) 4.985 4. ( 4) Alexander Zverev (GER) 4.925 5. ( 5) Grigor Dimitrow (BUL) 4.635 6. ( 6) Juan Martin del Potro (ARG) 4.470 7. ( 7) Dominic Thiem (AUT) 3.665 8. ( 8) Kevin Anderson (RSA) 3.390 9. ( 9) John Isner (USA) 3.125 10. ( 10) David Goffin (BEL) 3.110 Weiter: 113. (114) Gerald Melzer (AUT) 505 139. (141) Sebastian Ofner (AUT) 406 195. (195) Dennis Novak (AUT) 294 Race to London: 1. Federer 3.110 - 2. Del Potro 2.120 - 3. Cilic 1.470. Weiter: 13. Thiem 745 Doppel: 1. (1) Lukasz Kubot (POL) und Marcelo Melo (BRA) je 7.960 - 3. Mate Pavic (CRO) 6.530 - 4.(4) Henri Kontinen (FIN) 6.520 - 5.(5) John Peers (NZL) 6.520 - 6.(6) Oliver Marach (AUT) 6.410. Race: 1. Marach/Pavic 3.430 - 2. Bob und Mike Bryan (USA) 2.665 - 3. Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 1.575 DAMEN: 1. ( 1) Simona Halep (ROU) 8.140 2. ( 2) Caroline Wozniacki (DEN) 6.790 3. ( 3) Garbine Muguruza (ESP) 6.065 4. ( 4) Jelina Switolina (UKR) 5.630 5. ( 5) Jelena Ostapenko (LAT) 5.307 6. ( 6) Karolina Pliskova (CZE) 4.730 7. ( 7) Caroline Garcia (FRA) 4.615 8. ( 8) Venus Williams (USA) 4.276 9. ( 9) Sloane Stephens (USA) 3.938 10. ( 10) Petra Kvitova (CZE) 3.271 Weiter: 178. (177) Barbara Haas (AUT) 334 200. (200) Julia Grabher (AUT) 275