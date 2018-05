Zu dunkel: Thiem führt bei Abbruchpartie

Thiem kann Nadal schlagen

Unsere Nummer 1 hat das Selbstvertrauen sich in diesem Turnier viel vorzunehmen und auch den großen Favoriten Rafael Nadal um den Titel heruaszufordern. Dass er ihn schlagen kann, hat man zuletzt in Madrid gesehen. "Das war schon extrem wichtig, weil ich davor in Monte Carlo richtig eine drübergekriegt habe", erinnerte der Lichtenwörther an die 0:6,2:6-Klatsche. "Dann habe ich mir selbst bewiesen, dass ich jeden schlagen kann, wenn ich gut spiele. Auch den besten Spieler aller Zeiten, wenn er in Topform ist auf seinem Belag. Das hat mir sicherlich einen Schub gegeben."