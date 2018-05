Zu viele Fehler: Thiem verliert gegen Zverev

Schwierige Aufgabe für Thiem

Zverev war mit einer Bilanz von acht Siegen in Folge in das Madrid-Endspiel gegangen, nachdem er in der Woche davor in München seinen ersten Titel dieser Saison geholt hatte. Auch für Thiem ging es mit der Jagd nach seiner ersten Masters-1000-Krone um seinen zweiten Titel 2018, hatte er doch schon in Buenos Aires zugeschlagen. Heuer hatte bereits der Argentinier Juan Martin del Potro in Indian Wells erstmals auf höchster ATP-Ebene zugeschlagen.